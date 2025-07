Economia spirituale in Cina la nuova tendenza della Gen Z

la Generazione Z sta esplorando un nuovo cammino: quello dell’economia spirituale. Tra le luci sfavillanti delle città e il frastuono digitale, i giovani cinesi cercano un equilibrio interiore che va oltre il successo esteriore. Questa tendenza emergente sta ridefinendo i valori e aprendo nuove prospettive di crescita personale, dimostrando che anche in un contesto di rapido sviluppo, la ricerca di significato continua a essere al centro delle loro vite.

Nel cuore delle megalopoli cinesi, tra grattacieli scintillanti, coworking ultramoderni e app che scandiscono ogni ora della giornata, una nuova inquietudine serpeggia silenziosa tra i giovani della Gen Z. Non è ribellione né depressione. È una fame diversa, difficile da spiegare con le parole di sempre: non vogliono di più, ma qualcosa di maggiormente profondo. Nel Paese che più di ogni altro ha incarnato la promessa del progresso materiale, sta nascendo una nuova rivoluzione – interiore, silenziosa, spirituale. I giovani cinesi stanno cominciando a farsi una domanda che scuote le fondamenta della narrazione dominante: «E se il vero benessere non fosse là fuori, ma dentro di noi?». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Economia spirituale in Cina, la nuova tendenza della Gen Z

