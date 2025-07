Viola il divieto di avvicinamento alla moglie | arrestato marito violento a Battipaglia

In un episodio che scuote la tranquilla comunità di Battipaglia, un uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie, nonostante le restrizioni imposte dal tribunale. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure di protezione contro la violenza domestica. La donna ha deciso di parlare, portando alla luce un’altra realtà dura da affrontare e sottolineando la necessità di un impegno concreto per la sicurezza delle vittime.

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Battipaglia per aver violato il provvedimento del gip del Tribunale di Salerno che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla compagna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di molestarla nonostante il divieto in vigore. La donna ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

