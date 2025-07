Nico Gonzalez Juve l’argentino è sul mercato ma… Dall’interesse di quel club arabo al Marsiglia | il suo futuro è tutt’altro che delineato Novità

Nico Gonzalez, talento argentino in orbita Juve, è al centro di un intricato puzzle di mercato. Con il suo futuro ancora incerto tra interessamenti arabi, il Marsiglia e la possibile partenza dall’Interesse di quel club, il suo destino si fa sempre più incerto. La Juventus si trova a dover affrontare una decisione cruciale: riuscirà a trovare la collocazione ideale per Nico o dovrà rinunciare? Le novità sono all’orizzonte...

Nico Gonzalez Juve, l’argentino è sul mercato ma ci sono novità sulla prossima squadra dell’esterno: le ultime. Il mercato Juve si trova di fronte a un autentico grattacapo con Nico Gonzalez, un giocatore che non è riuscito a trovare la sua collocazione ideale nel sistema di gioco di Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, l’ala argentina è diventata un rompicapo tattico per l’allenatore croato, che lo ha schierato in varie posizioni, ma senza ottenere i risultati sperati. Nico Gonzalez, pagato ben 38 milioni di euro la scorsa estate, non ha reso secondo le aspettative, e la sua adattabilità al 3-4-2-1 della Juve sembra essere una sfida ancora irrisolta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’argentino è sul mercato ma… Dall’interesse di quel club arabo al Marsiglia: il suo futuro è tutt’altro che delineato. Novità

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

IL PIANO DI COMOLLI Tre nomi stanno tenendo banco sul mercato della Juventus: quelli di Conceicao, Sancho e Nico Gonzalez. Di questi, ne resteranno solo 2 Il piano di Comolli è quello di riscattare Conceicao dal Porto e poi di mettere a disposizione di T

Tuttosport - L’Arabia torna su Nico Gonzalez: 30 milioni per convincere la Juve, intermediari al lavoro; Nico Gonzalez ai saluti: la Juve è pronta ad accettare un'offerta da 30 milioni. Arabi in pole; Sancho, il segnale che aspettava la Juve è arrivato. Ora Nico Gonzalez deve partire in fretta.

Nico Gonzalez, l'equivoco e il piano della Juventus sul mercato - Un equivoco tattico e un ruolo da comprimario: il Mondiale per Club ha detto questo del presente di Nico Gonzalez alla Juventus. Si legge su ilbianconero.com

Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: per questa cifra può lasciare Torino. Importanti novità - Nico Gonzalez Juve, sirene arabe per l’argentino: cosa può succedere nelle prossime settimane Il futuro di Nico Gonzalez alla Juve è ancora incerto, ma secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Gian ... Lo riporta juventusnews24.com