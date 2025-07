Controlli a Castellammare | arresti sanzioni e sequestri nella movida stabiese

Un intenso weekend di controlli a Castellammare di Stabia ha visto coinvolti Carabinieri, NAS e Polizia Municipale, impegnati a garantire sicurezza e rispetto delle norme nella movida. Con due arresti, sanzioni e sequestri, il controllo su oltre mille veicoli ha rafforzato la tutela dei cittadini e dei visitatori, dimostrando come la collaborazione tra forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere un ambiente sicuro e ordinato. La sicurezza resta una priorità imprescindibile nella vivace vita notturna della città .

Carabinieri, NAS e Polizia Municipale in azione a Castellammare: due arresti, ristorante sanzionato e oltre mille veicoli controllati CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Fine settimana di controlli straordinari nell’area stabiese. I Carabinieri della Compagnia locale, in collaborazione con i colleghi del NAS e gli agenti della Polizia Municipale, hanno presidiato le strade della movida serale per garantire ordine, sicurezza e rispetto delle normative igienico-sanitarie. Durante l’operazione sono state arrestate due persone: un 58enne, condotto al carcere di Poggioreale in esecuzione di un ordine di carcerazione, e un 48enne trovato in possesso di hashish e marijuana, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it