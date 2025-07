Ventimiglia lieto fine per il caso di Allen | è stato ritrovato e sta bene

Con grande gioia, si annuncia il lieto fine del caso di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera a Ventimiglia. Ritrovato vivo e in buona salute nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, Allen è stato riabbracciato dai suoi familiari tra gli applausi di una folla emozionata. Un risultato che ha portato sollievo e speranza a tutta la comunità, dimostrando ancora una volta il potere della solidarietà.

Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in vacanza con la famiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo, portato in braccio dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata a Latte in attesa di buone notizie. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene

In questa notizia si parla di: stato - ventimiglia - lieto - fine

Alain il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo - Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni.

? LIETO FINE A SASSANO: IGOR È STATO RITROVATO, GRAZIE PER LE CONDIVIDIONI DEL POST ? Vai su Facebook

Lieto fine a Ventimiglia: il piccolo Allen ritrovato sano e salvo dopo ore di angoscia; Lieto fine per il piccolo Allen: ritrovato vivo dopo due giorni di paura a Ventimiglia; Ritrovato il piccolo Allen, scomparso a Ventimiglia: «È vivo e sta bene». Il lieto fine dopo due giorni di ric.

Ventimiglia, lieto fine per il caso di Allen: è stato ritrovato e sta bene - Lieto fine per il caso del piccolo Allen Bernard Ganao: il bambino di 5 anni, che era scomparso venerdì sera dal campeggio dove si trovava in ... Come scrive iltempo.it

Allan, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato ritrovato ed è vivo - Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia, è stato trovato ed è vivo. Riporta msn.com