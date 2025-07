Troppe rinunce alla maturità | Da ' notte prima degli esami' a ' mamma ho perso l' orale'

Tra rinunce last minute e momenti di tensione, gli esami di maturità sono sempre un capitolo intenso nella vita degli studenti. Ricordi l’ansia della notte prima degli esami o le sorprendenti storie di chi ha affrontato l’orale con coraggio? Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo percorso, emerge quanto questi momenti siano fondamentali non solo per il presente, ma anche come trampolino verso il futuro. E così, il caso del ragazzo di Padova apre uno sguardo su come ogni sfida possa trasformarsi in opportunità.

Ogni periodo dell'anno porta con sé spunti e talvolta notizie curiose o eclatanti. E così, mentre ci addentriamo nel cuore dell'estate, esplode il caso "esami di maturità": capitolo finale dell'anno scolastico ma che fornisce il là per importanti cambiamenti futuri. Dapprima il ragazzo di Padova. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Maturità 2025: procedimento disciplinare per chi rinuncia a far parte della Commissione d’esame? Lo dice l’USR della Campania, ma non è semplice; Commissioni maturità 2025 in Campania: allarme rinunce e uso eccessivo di certificati medici. L’Usr avverte: possibili sanzioni disciplinari per i docenti assenti; «Basta certificati medici o arrivano sanzioni». La Regione Campania avvisa i docenti dopo il boom di defezioni per la Maturità.