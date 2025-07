Dilettanti. Per Concordia e Bortolotti altri due nuovi acquisti.

Il mercato dilettantistico è in pieno fermento, con alcune squadre ancora alla ricerca dei rinforzi ideali per affrontare la nuova stagione. Concordia e Bortolotti sono i nuovi nomi che si aggiungono alle fila delle società che puntano a rafforzarsi, tra giovani promesse e volti già noti. Mentre molte squadre hanno già definito le proprie rose, la corsa ai rinforzi continua: scopriamo gli ultimi acquisti che potrebbero fare la differenza.

Mentre gran parte dei club dilettantistici hanno già completato gli organici, continuano i movimenti per alcune formazioni che devono ancora puntellare le rose. In Seconda due innesti di giovani per il Concordia: torna in biancazzurro l’esterno offensivo Gianluca Costigliola, reduce da diverse esperienze con le giovanili di Mantova e Carpi. Sempre in attacco, ecco il 2007 Mattia Morandi dalla Juniores della Virtus Possidiese. In Terza la Bortolotti annuncia i primi due arrivi entrambi in difesa: il 2003 Luca Borsari per tanti anni a La Veloce e il 2006 Thomas Lenzini che arriva dal Lama. Intanto Nicola Baisi della Figc fa il punto sulle nuove affiliazioni in Terza Categoria: "Visport, Vignolese, Borghetto, Gioconda e Vallalta hanno iniziato la procedura di affiliazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net