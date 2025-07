In ritiro in cerca d’autore Sassuolo benzina verde

In ritiro a Ronzone, il Sassuolo si prepara ad affrontare una nuova stagione senza arrivi ufficiali finora, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Con il più anziano dei ragazzi appena 22 anni e il più giovane 18, la squadra cerca volti freschi e promettenti. In un mercato ancora aperto, ciò che conta davvero è l’occhio attento di chi sa riconoscere il talento nascosto. Perché, in fondo, non servono binocoli, ma un…

Il più ‘vecchio’ ha compiuto 22 anni tre giorni fa, alla vigilia della partenza del ritiro, il più giovane ne compie 18 a metà agosto. Per cercare volti nuovi, nel Sassuolo che si allena in ritiro a Ronzone e al quale il mercato, ad oggi, non ha aggiunto nulla, non serve nemmeno il binocolo, visto che non ce ne sono. Ma serve quello ‘sguardo aperto e dritto sul futuro’ di cui cantava Pierangelo Bertoli per individuare i quattro che non ti aspetti, e che Grosso ha invece voluto in gruppo. Gioele Zacchi, portiere classe 2003 reduce da due stagioni in prestito in C, e tre prospetti, due classe 2006 e un under 18, ovvero Tommaso Macchioni, Christian Frangella e Leo Tomsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In ritiro... in cerca d’autore. Sassuolo, benzina verde

