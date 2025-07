Audero Juve clamoroso | può essere lui il secondo portiere bianconero! Perin ha chiesto la cessione ma c’è concorrenza per l’estremo difensore del Como | lo scenario

Le ultime indiscrezioni su Audero potrebbero rivoluzionare il reparto portieri della Juventus: secondo alcune fonti, il club sta valutando seriamente di puntare sul talento del Venezia come possibile seconda scelta alle spalle di Szczesny. La richiesta di cessione di Perin apre uno scenario intrigante, con l’estremo difensore del Como in pole position come alternativa. Resta da capire se questa mossa si concretizzerà e come influenzerà la strategia di mercato dei bianconeri.

Audero Juve, clamoroso: può essere lui il secondo portiere bianconero: le mosse del club per gli estremi difensori. La situazione di Mattia Perin alla Juve è in continuo sviluppo, con il portiere che ha esplicitamente chiesto la cessione. Questo scenario potrebbe portare a un'importante mossa di mercato, che, qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Perin, sarebbe alla ricerca di un sostituto. In tal senso, uno dei nomi che sta guadagnando terreno è quello di Emil Audero cresciuto nel settore giovanile bianconero. Come riportato da Giovanni Albanese, Audero potrebbe tornare a Torino come vice di Michele Di Gregorio, un ruolo che gli permetterebbe di competere per una posizione nelle liste senza troppi rischi, vista l'affidabilità del titolare.

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. NovitĂ sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

