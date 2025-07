LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | tra poco il warm-up

Benvenuti alla diretta live del MotoGP GP Germania 2025! Tra poco prende il via il warm-up, momento cruciale per affinare le strategie e scaldare i motori prima della grande sfida. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, orari, programma e tutte le emozioni che questa giornata di gara saprà regalarci. La tensione è alle stelle: chi salirà sul podio in un weekend ricco di sorprese?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. 9.27 Podio “inedito” quello della Sprint di ieri. A vincere è sempre stato il solito Marc Marquez, seguito però dall’Aprilia di Marco Bezzecchi e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. 9.24 Ultima occasione per i piloti prima della gara lunga. Fari puntati su Francesco Bagnaia, ieri davvero sottotono. 9.20 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio del warm-up. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: tra poco il warm-up

In questa notizia si parla di: diretta - motogp - germania - poco

Quando MotoGP e F1 oggi (25 maggio): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8 - Oggi, 25 maggio, si conclude il weekend dedicato ai motori con le gare di F1 e MotoGP. La Formula 1 corre il GP di Monaco a Montecarlo, mentre la MotoGP si svolge al GP di Gran Bretagna a Silverstone.

? La #MotoGP corre questo weekend in #Germania sul circuito del #Sachsenring. Ieri le qualifiche e la gara sprint, oggi alle 14:00 la gara. In diretta l'inviato speciale di RTL 102.5, @maxbiaggi. #NonStopNews LIVE https://rtl.pulse.ly/jp9navushp Vai su X

"Orari MotoGP Germania 2025 in diretta su TV8, Sky e Now dal Sachsenring" è un nuovo articolo pubblicato su Quotidiano Motori: Vai su Facebook

GP Germania 2025: orari Sky/Now e TV8; MotoGP GP Germania, la diretta live della sprint race; MotoGP Germania, Sprint: Marc Marquez vince dopo una lotta con Bezzecchi. Morbidelli dai medici, Bagnaia 12°.

GP Germania 2025: alle 09:40 piloti in pista per il warm-up – DIRETTA - La diretta testuale del GP di Germania 2025 della classe MotoGP impegnata sul circuito del Sachsenring, Marquez parte in pole position ... Da formulapassion.it

MotoGP oggi, Marc Marquez in pole per la gara del GP Germania al Sachsenring: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La diretta della gara del GP della Germania della Motogp 2025: piloti in pista alle 14:00. Lo riporta fanpage.it