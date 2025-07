Osimhen in ritiro a Dimaro | tutta la verità sulla convocazione

Osimhen a Dimaro: tra trattative e sorprese, il futuro dell’attaccante si scrive ancora tra corridoi di mercato e convocazioni improvvise. Dopo settimane di negoziati tra Napoli e Galatasaray, con emissari turchi che lasciavano l’Italia, l’attaccante napoletano si presenta comunque al ritiro. Ma cosa significa questa convocazione inattesa? La risposta potrebbe cambiare le sorti di questa intricata saga di mercato, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Mentre il Galatasaray e il Napoli continuano a trattare per il trasferimento di Osimhen, arriva la convocazione prima del ritiro a Dimaro Dopo una lunga settimana e colloqui diretti, gli emissari del Galatasaray hanno lasciato l’Italia per ritornare in Turchia. Il vicepresidente del club di Istanbul Abdullah Kavukcu era arrivato a Milano per trattare personalmente con Manna per l’acquisto di Osimhen. Tutto l’entourage si diceva ottimista, forse troppo. La negoziazione tra club prosegue. Servono garanzie e soprattutto bisognerà rispettare le richieste del Napoli sulle modalità di pagamento dei 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen in ritiro a Dimaro: tutta la verità sulla convocazione

In questa notizia si parla di: osimhen - ritiro - dimaro - convocazione

Osimhen rischia di iniziare il ritiro con il Napoli - In un sorprendente colpo di scena, Victor Osimhen potrebbe non partire per l’Arabia Saudita e presentarsi invece al ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida.

Cambio di strategia del club per Osimhen. Il Napoli potrebbe convocarlo per il raduno del 15 luglio a Castelvolturno e per la partenza per il primo ritiro di Dimaro il 17. D’altronde è a tutti gli effetti un tesserato del Napoli, e per non incappare in beghe legali con Vai su Facebook

Gazzetta dello Sport-Osimhen sarà convocato in ritiro a Dimaro: il punto; Osimhen, decisione presa: ecco dove giocherà nella prossima stagione; Osimhen convocato per il ritiro di Dimaro! Gazzetta: già pronta la PEC del Napoli.

Clamoroso Osimhen: dovrà presentarsi a Dimaro, pronta la lettera di convocazione della SSC Napoli - Calciomercato Napoli, colpo di scena per Victor Osimhen: il nigeriano, a questo punto, dovrà presentarsi al ritiro di Dimaro. Come scrive msn.com

ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano annuncia: “Osimhen diserterà il ritiro”. Il motivo - Fabrizio Romano annuncia un ultim'ora importantissimo sulla questione Victor Osimhen che ha risposto alla convocazione del Napoli ... Riporta msn.com