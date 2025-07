Allan il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato ritrovato ed è vivo

La speranza è stata premiata: Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Dopo una lunga attesa di solidarietà e preoccupazione, la sua famiglia può tirare un sospiro di sollievo. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità, si conclude con un lieto fine che dimostra come la speranza e la collaborazione possano fare la differenza.

Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia, è stato trovato ed è vivo. Il bimbo di 5 anni si trovava nel camping Por la Mar proprio a Latte con i familiari e la sorella e si era allontanato nella serata di venerdì 11 luglio. L’ultimo a vederlo sarebbe stato un uomo poi sentito come testimone e successivamente portato in Caserma per accertamenti. L’uomo aveva detto di aver incontrato il piccolo Allan a un incrocio e di averlo accompagnato a un bivio situato poco lontano dall’abitazione in cui vive. La sua versione dei fatti non aveva convinto gli inquirenti, che sono stati condotti presso quella casa dai cani molecolari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it