Vacanze estive e adolescenti | 10 cose da sapere per gestire conflitti e emozioni

L’estate porta con sé giornate di sole e momenti di relax, ma anche sfide nella convivenza con gli adolescenti. Tra emozioni incerte e conflitti emergenti, è fondamentale capire come affrontare questa fase per trasformare le tensioni in opportunità di crescita. Ecco dieci consigli pratici e strategici per gestire al meglio le emozioni e i conflitti durante le vacanze estive con i tuoi figli adolescenti, per rendere questa stagione davvero speciale.

L’estate è arrivata e, con la chiusura delle scuole, la convivenza in famiglia con gli adolescenti diventa più complicata. Se da un lato le vacanze possono rappresentare un’occasione di relax e connessione, dall’altro possono anche far emergere tensioni, specialmente quando in casa c’è un adolescente. Ma perché la convivenza sembra diventare così complessa? La risposta . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: vacanze - adolescenti - estive - cose

Con la scuola finita, molti adolescenti stravolgono i ritmi sonno-veglia, restando svegli di notte e dormendo fino a pomeriggio inoltrato Per alcuni genitori diventa difficile capire se sia giusto lasciarli dormire quanto vogliono o se sia meglio imporre un risveglio Vai su Facebook

Scuole chiuse e ora cosa si fa? Suggerimenti e informazioni per le vacanze estive dei giovani; Vacation and part-time jobs: what’s allowed?; Vacanze e scabbia: perché d’estate aumentano i casi e come proteggersi.

Gestire un figlio adolescente in vacanza: 6 cose da sapere sul cervello dei ragazzi - L'estate è arrivata e, con la chiusura delle scuole, la convivenza in famiglia diventa più complicata. Si legge su repubblica.it

Vacanze estive e bambini, come organizzarsi in base ai luoghi e alle età dei figli - Dai neonati agli adolescenti, ogni età ha esigenze diverse: ritmi, attività e mete vanno ... Segnala fanpage.it