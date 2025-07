Si fa chiamare incubo dei grattacieli e fa propaganda per Isis | arrestato un 16enne a Milano per terrorismo

Una crescente minaccia giovanile scuote Milano: un diciassettenne, noto come "Incubo dei Grattacieli", è stato arrestato per aver promosso ideologie terroristiche sui social. Un episodio che ha portato alla luce la pericolosa radicalizzazione online tra i più giovani, sottolineando l'urgenza di interventi mirati e di una vigilanza attenta. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale agire tempestivamente per proteggere la nostra società da nuove forme di estremismo. Continua a leggere.

La Digos di Milano, su disposizione del gip, ha arrestato e condotto in carcere un 16enne per propaganda ed apologia di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo. Il ragazzo sarebbe titolare di numerosi profili social in cui si faceva chiamare "incubo dei grattacieli" e avrebbe incitato l'addestramento all'Isis e il martirio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

