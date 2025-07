Meteo in Liguria allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni

Preparatevi a un weekend turbolento: dalla notte fino a domenica pomeriggio, la Liguria si trova sotto allerta gialla per temporali. Secondo le previsioni di Arpal, temporali intensi potrebbero interessare tutta la regione dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa fase meteorologica instabile. La sicurezza viene prima di tutto, quindi informatevi costantemente sulle ultime novità.

Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni

In questa notizia si parla di: allerta - gialla - temporali - domenica

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro domenica 13 luglio Allerta ARANCIONE su settori della Toscana Allerta GIALLA meteo-idro in sette regioni Leggi l’avviso meteo del 12 luglio bit.ly/12lug25avv Vai su Facebook

? Allerta gialla per temporali su gran parte della Liguria nella giornata di domani, domenica 6 luglio zone di centro e levante (B, C, E) dalle 8 alle 23:59 di domani e sui versanti padani di ponente D dalle 17 alle 23.59 di domani, domenica 6 luglio Vai su X

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio: le regioni a rischio; Allerta gialla temporali in Liguria dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio; Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha valutato per domani, domenica 13 luglio, una nuova allerta meteo arancione per ... Da fanpage.it

Ultimi temporali al Centro e nel Nordest, poi torna il caldo. Allerta arancione in Toscana - Possibilità di precipitazioni anche intense in esaurimento nella serata. Scrive msn.com