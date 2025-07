Allen il piccolo bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia trovato vivo in un casolare | Sta bene

Dopo oltre 30 ore di angoscianti ricerche e l’intervento di più di 183 soccorritori, la speranza si tinge di gioia: Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute in un casolare. La sua storia commuove il cuore di tutti, dimostrando che anche nelle situazioni più drammatiche, la speranza e la solidarietà possono fare miracoli. La famiglia ora può tirare un sospiro di sollievo, grazie all’impegno instancabile di chi non ha mai mollato.

Arriva in questi momenti la notizia che dopo oltre 30 ore di disperate ricerche e più di 183 unità di soccorso allertate, il piccolo bambino di 5 anni, Allen Bernard Ganao, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Il piccolo, nato a Torino da una famiglia di origini filippine, si era allontanato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nel video di una telecamera di sorveglianza le ultime immagini di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio di Latte, a Ventimiglia. Gli aggiornamenti su Repubblica Vai su Facebook

