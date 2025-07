San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025

San Giovanni dà il via al Valdarno Jazz Festival 2025 con un evento imperdibile: martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio, Steve Coleman and Five Elements regalano una notte di musica straordinaria. La leggenda del jazz statunitense, riconosciuto come uno dei compositori e sassofonisti più influenti al mondo, incanta il pubblico con la sua capacità di mescolare jazz, ritmi africani e innovazione. Un'occasione da non perdere per gli amanti del genere, che promette emozioni indimenticabili.

Arezzo, 13 luglio 2025 – Concerto inaugurale del Valdarno Jazz 2025 martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio a San Giovanni con una delle leggende della scena jazz statunitense e la sua formazione: sul palco Steve Coleman and Five Elements. Compositore e sassofonista fra i più influenti al mondo, Steve Coleman è considerato una figura centrale della musica afroamericana degli ultimi decenni, capace di coniugare jazz, ritmi africani, filosofia e matematica in un linguaggio musicale originale e innovativo. Ad accompagnarlo sul palco, tre musicisti di grande spessore: Jonathan Finlayson alla tromba, Rich Brown al basso e Sean Rickman alla batteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025

In questa notizia si parla di: jazz - giovanni - valdarno - inaugura

Il jazz polimetrico di Donatello D’Attona, Yaroslav Likhachev e Giovanni Iacovella a Bari - Il jazz polimetrico di Donatello D’Attona, Yaroslav Likhachev e Giovanni Iacovella ha debuttato a Bari, presso il Centro multimediale Karol.

San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025; Paolo Fresu e Omar Sosa. Al via il Valdarno Jazz; Estate 2024...al convento di Montecarlo. Cinque gli eventi organizzati dalla Fondazione Be.St.

San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025 - Martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio una delle leggende della scena jazz statunitense e la sua formazione: sul palco Steve Coleman and Five Elements. Secondo lanazione.it

Steve Coleman accende la prima notte del Valdarno Jazz a San Giovanni Valdarno - Il grande jazz internazionale torna a risuonare sotto le stelle del Valdarno: sarà Steve Coleman, leggenda della scena afroamericana contemporanea, ad aprire l’edizione 2025 del Valdarno Jazz Festival ... Da valdarnopost.it