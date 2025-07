Società della salute ancora un affondo di Auletta Diritti in Comune | Conti porta la città nel caos

Da settimane, i cittadini di Pisa attendono risposte chiare sulla gestione dei servizi sociosanitari, ma ancora nessuna comunicazione dalla Giunta Conti. L’attesa si trasforma in incertezza e confusione, mettendo a rischio il benessere della comunità. È fondamentale che le istituzioni siano trasparenti e tempestive nel risolvere questa situazione, perché la salute e i diritti di tutti non possono rimanere in stand-by. La città merita risposte concrete e azioni decisive.

"Sono passate due settimane e non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Giunta Conti sul fatidico studio che doveva essere consegnato lo scorso 30 giugno dalla Scuola Superiore Sant’Anna al Comune di Pisa, sulla gestione monocomunale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a seguito della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Martinelli, La Città delle Persone - Pisa: "DAL TAR UNA NUOVA BOCCIATURA DELL'OPERAZIONE MIOPE DEL COMUNE SULLA SOCIETA' DELLA SALUTE. A RISCHIO LA CONTINUITA' DEI SERVIZI." La sentenza del TAR è l’ennesimo tassello che smont Vai su Facebook

