la giovane inter chivu col fantasista prende quota enciso

dedicare alle operazioni in entrata, puntando su rinforzi strategici per consolidare il progetto nerazzurro. La finestra di mercato resta aperta e il futuro dell’Inter si costruisce anche con scelte oculate e opportunità da cogliere al volo. Solo così la squadra potrà raggiungere nuovi traguardi e ritrovare tutto il suo potenziale.

Di tempo davanti per il mercato ce n’è ancora parecchio. Nella scala delle priorità comunicata dai dirigenti dell’ Inter a Cristian Chivu, in testa c’è la necessità di cedere. La lista dei partenti è lunga: Aleksandar Stankovic, Sebastiano Esposito, Buchanan, Palacios, probabilmente Asllani e forse anche uno dei difensori. Magari Taremi, se si troverà un acquirente in grado di portare soldi freschi in cassa. Solo successivamente si comincerà a parlare di ulteriori innesti. Qualcosa in entrata è già stato fatto: Sucic, Luis Henrique e Bonny. Ma Chivu ha chiesto un altro paio di elementi, un centrale più giovane di quelli in rosa (Leoni il preferito) e un attaccante che salti l’uomo, per dare più sostegno alla variabile del 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net