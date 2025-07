Sfrattato dal web Messainlatino Il portale scomodo dei tradizionalisti cattolici

Il portale Messainlatino.it, punto di riferimento per i tradizionalisti cattolici italiani e internazionali, è stato improvvisamente sfrattato dal web da Google, che ha deciso di cancellarlo dopo 18 anni di attività. Un colpo duro per una comunità che si affidava a questo spazio per condividere valori e tradizioni. La chiusura del sito non rappresenta solo la perdita di contenuti, ma anche un monito sulla fragilità della presenza digitale. La questione ora apre un dibattito sulla libertà di espressione e tutela della memoria storica online.

Messainlatino.it, sito capofila del web tradizionalista italiano – seguito anche all’estero, dalla Francia agli Stati Uniti – è stato chiuso di imperio da Google, la piattaforma su cui era ospitato sin dal 2007. Dopo 18 anni insomma, “Big G” ha notificato alla redazione un avviso di sfratto via email e poi ha semplicemente cancellato tutto. Persi dunque gli articoli di quasi vent’anni di attività, 22mila, citati anche da riviste d’oltreoceano e letti quotidianamente anche in Vaticano, forse talvolta con fastidio date le critiche spesso al vetriolo verso le gerarchie, ma sempre rispettando la continenza e senza offendere o diffamare nessuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sfrattato dal web “Messainlatino”. Il portale (scomodo) dei tradizionalisti cattolici

