WWE | Saturday Night’s Main Event stravolto dall’infortunio di Seth Rollins

L'inatteso infortunio di Seth Rollins ha sconvolto il Saturday Night’s Main Event di luglio 2025, stravolgendo le aspettative e lasciando i fan senza parole. Durante il match contro LA Knight, un incidente alla gamba ha interrotto bruscamente l'azione, confermando che si tratta di una vera emergenza medica. La WWE ora si trova a dover riorganizzare il suo spettacolo, affrontando questa sfida imprevista con determinazione e professionalità.

L’infortunio di Seth Rollins ha portato a grandi cambiamenti nello show della WWE della scorsa notte. Durante l’edizione di luglio 2025 di Saturday Night’s Main Event, “The Architect” ha affrontato LA Knight. Tuttavia, il match è stato interrotto prima del previsto a causa di un infortunio alla gamba subito da Rollins. I report usciti successivamente hanno confermato che l’infortunio è reale e non fa parte di una storyline. Seth Rollins seemingly messed up his knee. #SNME pic.twitter.comLxr8iQlRbJ — Wrestle Ops (@WrestleOps) July 13, 2025 Bryan Alvarez del Wrestling Observer ha fornito ulteriori aggiornamenti nel corso della serata, rivelando che la WWE ha dovuto rielaborare il finale dell’evento a causa dell’infortunio di Seth: “Gli ultimi 40 minuti dello show sono stati modificati al volo, e c’era qualcosa che sarebbe dovuto accadere più tardi ma che è stato cancellato proprio per via dell’infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Saturday Night’s Main Event stravolto dall’infortunio di Seth Rollins

