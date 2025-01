Tarantinitime.it - Ginnastica, gite, eventi sociali. Il programma over 65 dell’Auser di Taranto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoAsili, natalità, occupazione femminile ma anche livelli di buon invecchiamento attivo.Il BES (benessere eco sostenibile) assegna grande importanza sociale ma anche sanitaria alle regole per invecchiare in salute, proprio mentre la nostra società, anche a livello locale, continua ad avere un saldo attivo rispetto alla presenza di65 in confronto alle stime sulle nuove nascite.Per tale ragione l’AUSER di, da sempre impegnata sul tema, ha avviato sulla base della Misura della Regione Puglia che promuove e valorizza l’invecchiamento attivo e la buona salute (L.R. 16/2019), il progetto “Restiamo Attivi”. Nella realizzazione di tale progetto il Circolo Auser Filo d’Argento diha come partner il Comune di, lo SPI CGIL ionico e le istanze provinciali e regionali della stessa Auser.