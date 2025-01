Conte attacca Giorgia Meloni | Una cartomante bugiarda seriale

Leggi su Essere-informati.it

: "Una" La polemica politica si accende attorno alla figura di. Dopo l’iscrizione della premier nel registro degli indagati, il dibattito tra le forze di opposizione, in particolare tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, si infiamma. Tra le dichiarazioni più incisive spiccano quelle di Giuseppe, leader del M5S, che non risparmia dure critiche nei confronti della presidente del Consiglio."Ci sono alcuni punti che vanno chiariti con urgenza," ha dichiarato, rivolgendosi direttamente al governo in carica. "Abbiamo a Palazzo Chigi una premier che mente sistematicamente, unache mischia le carte per confondere l’opinione pubblica. Purtroppo, questo non è un episodio isolato."L’ex premier non si è fermato qui, anzi ha intensificato le sue accuse: "Questa strategia è ben studiata," ha aggiunto.