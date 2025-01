Zonawrestling.net - Chris Jericho snobba la WWE Hall of Fame:”Non mi interessa, non è reale”

, una leggenda del wrestling con una carriera straordinaria e un impatto significativo nell’industria, ha chiarito di non dare molta importanza alla WWEof.Nonostante la sua carriera straordinaria,è ancora attivo in AEW, ma quando si tratta di essere introdotto nella prestigiosaofdella WWE, non sembra particolarmente entusiasta all’idea.In un’intervista con The Toronto Sun,ha condiviso il suo pensiero sullaof, dichiarando:“Laofnon è qualcosa a cui tengo particolarmente, perché non la considero davvero. Da un lato, mi viene da dire: ‘Mah, poco importa.’ Dall’altro, mi piacerebbe fare come i Sex Pistols e rifiutare l’invito, magari mandando una lettera con scritto: ‘Non fate il mio nome,’ proprio come fece Axl Rose.