Chiara Ferragni su Instagram | Fedez mi ha presa in giro cacciato di casa per tradimenti

in una serie di messaggi pubblicati surompe il silenzio in merito alla relazione con l’ex marito, alla luce delle rivelazioni delle ultime ore su una presunta amante del rapper. “Sono stata zitta su tanti temi ma leggo troppe schifezze per continuare a fare finta di niente: la mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente” scrive.“Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere ined usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto ma quanto meno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo.