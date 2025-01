Liberoquotidiano.it - "Bianco come un lenzuolo, ora l'ha passato a me": clamoroso Cahill, racconta cos'è successo davvero a Sinner

Secondo Australian Open di fila portato a casa, terzo Slam sul cemento. Jannikcontinua a vincere, sì, ma quanta fatica! A tutti è rimasto negli occhi il momento di difficoltà durante l'incontro con Holger Rune in cui è stato necessario l'intervento medico.è stato costretto, addirittura, a tornare per una decina di minuti in spogliatoio. Ora, il suo storico coach Darrenha spiegato cosa èal numero uno al mondo: “Ha avuto un virus che ne aveva messo a rischio la stessa partecipazione al match, visto che eraun".ha poi contagiato tutti i membri del suo team, finanche allo stesso. Contro Rune le immagini del secondo set erano chiare,tremava alla mano destra e si asciugava il volto a fatica, spossato e provato dal caldo di Melbourne.