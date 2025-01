Dayitalianews.com - Astronauti bloccati nello spazio, Trump chiede a Musk: “Elon, riportali sulla Terra” e accusa Biden: “Li hai abbandonati”

Il presidente americano Donaldha chiesto a, con le navicelle della sua azienda SpaceX, di recuperare i due, Butch Wilmore e Suni Williams, rimastinella Stazione spaziale internazionale (Iss) che orbita attorno alla. Nella comunicazione ufficiale, diffusa sul suo social Truth, il presidente americano, hato la precedente amministrazionedi aver “abbandonato” i due. “Sono in attesa da molti mesiStazione Spaziale.sarà presto in viaggio, speriamo che siano tutti salvi. Buona fortuna!!!”.L’incarico aIn realtà, il rientro dei duea bordo di navicelle SpaceX era previsto da mesi, dallo scorso agosto. Il cambiamento effettivo sta nelle tempistiche del recupero:ha , adesso, il compito di riportarli a casa “il più in fretta possibile”.