Lady Golpe conferma le accuse | Sulla strage ho subito pressioni

Brescia – “Un nuovo viscido tentativo di manipolazione”. “Delegittimazioni”. “Strumentalizzazioni”. Si erano appena spenti i riflettori sudopo che lo scorso 23 gennaio in videoconferenza aveva testimoniato davanti al tribunale dei minori di Brescia, al processo per ladi piazza Loggia - imputato è Marco Toffaloni, ex ordinovista veronese da anni cittadino elvetico, accusato di essere, all’epoca sedicenne, uno degli esecutori materiali dell’attentato - che si sono già riaccesi. E a girare l’interruttore è sempre Donatella Di Rosa, 65 anni, la donna che di recente aveva fatto scrivere (ancora) di sé in merito a un presunto sexgate che vedrebbe protagonista il generale dei carabinieri del Ros, Massimo Giraudo, investigatore di punta della procura proprio per la. E che a sentir lei avrebbe tenuto condotte manipolatorie e censurabili nei suoi confronti (tra cui l’invio di una valanga di messaggi e video sconci, ora al vaglio di un’inchiesta della procura di Roma).