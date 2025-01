Metropolitanmagazine.it - Josh O’Connor rompe il silenzio sulle voci su James Bond

L’attoredice di non aver sentito nulla riguardo al ruolo di, nonostante lesempre più insistenti.ha avuto un grande successo quest’anno dopo aver recitato nel dramma sportivo romantico Challengers, e ora tutti, dai fan ai presunti addetti ai lavori, dicono che potrebbe essere il prossimo agente 007. In un’intervista con Deadline,ha detto di non aver sentito nulla di concreto su questa idea. Questa non è l’unica voce sul casting diche circola in questo momento, e la parte è vacante da quasi quattro anni.“La verità è che. credo che nel giro di una settimana, ho fatto una battuta del tuoi, ‘non sarebbe divertente se interpretassi?’ Poi, io e Daniel Craig abbiamo fatto un Actors on Actors, e poi è successo qualcos’altro, e poi all’improvviso ero“.