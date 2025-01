Ultimouomo.com - Il segreto neanche tanto nascosto dell'Inter

L’Italia ha una lunga e consolidata tradizione di esterni a tutta fascia capaci di proiettarsi in attacco come dei veri predatori d’area. Non c’è niente di più italiano di un bel 3-5-2 con i terzi di difesa che salgono palla al piede e i quinti ad attaccare il secondo palo. È stato il modo in cui, in questi anni di vacche magre, gli allenatori si sono ingegnati per ovviare alla scarsa qualità diffusa: senza giocatori in grado di essere risolutivi al centro del campo, il pericolo doveva per forza arrivare da qualche altra parte, da dove l’avversario non poteva aspettarselo. La Serie A è probabilmente il campionato in cui si usa di più la difesa a tre con gli esterni a tutta fascia, solo in Bundesliga vi è una diffusione simile. L’uso sistematico che si fa dei quinti in attacco in Italia, però, è impareggiabile.