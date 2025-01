Lanazione.it - Il nuovo Social Hub: "Presidio anti degrado". Ma la struttura divide

Dove una volta c’erano i lavoratori della Fiat e in tempi più recenti, correva l’anno 2017, un grosso stagno dovuto al blocco del pompaggio, tra pochi giorni ci saranno studenti – presumibilmente molti d’Oltreoceano – e turisti. Quel che già c’è, e come nella più fiorentina delle tradizioniil quartiere, è quel gigante grigio, TheHub, apertura fissata per il primo febbraio, con al centro una scalinata monumentale su cui troneggia la scritta a caratteri cubitali ‘Come as you are’. A spaccare chi vive e frequenta San Iacopino, è innanzitutto la funzione: da una parte c’è chi sostiene che vanno pure bene gli spazi pubblici e commerciali, ma essenzialmente si è cementificato diper svendersi al turismo; dall’altra chi sottolinea che la maxiopera potrebbe ridare linfa vitale e passaggio di persone a un rione in difficoltà sotto il profilo commerciale e malfrequentato.