Dayitalianews.com - Esplode il caso Almasri: Giorgia Meloni indagata per peculato e favoreggiamento

Leggi su Dayitalianews.com

Ilè deflagrato e ha provocato un piccolo scossone all’interno del Governo: èdalla Procura di Romacon l’accusa di. La polemica è scoppiata quando, capo della prigione di Mittiga, è stato prima arrestato e poi liberato in Italia. La sinistra, furiosa, ha accusato il Governo di aver liberato un torturatore.La replica diLa notizia è stata data dalla stessa presidente del Consiglio tramite un video sui social network, precisando che l’avviso di garanzia per i reati di, per ildella liberazione di, le è stato inviato dal procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso (ci ha tenuto a precisare con una punta di velenosa ironia) che ha dato il via al processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, conclusosi con l’assoluzione del ministro.