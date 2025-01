Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista, colpo di scena: arriva Casta contro Casa, scoppia la guerra in tv

: questo il nome del programma che farà concorrenza al seguitissimodi RealTime. La nuova trasmissione, con il mondo immobiliare al centro della narrazione, andrà in onda su Tv8. Si tratta di una nuova produzione originale, firmata Banijay Italia, al via invera nella fascia preserale. Per la conduzione, la scelta è ricaduta su Fabrizio Zampetti, figura di riferimento nel panorama del real estate di lusso. Il programma farà tappa nelle principali città italiane. E in ogni città l'esperienza e la visione di Zampetti aiuteranno i suoi clienti a scegliere lagiusta per le loro esigenze. Il programma prevede che in gara ci siano tre proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti. Alla fine, però, solo una sarà proclamata laperfetta. La quarta stagione di, invece, parte il 17 febbraio, col format che resta pressoché inalterato.