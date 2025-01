Anm | comunicazione non è avviso garanzia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.20 "La procura di Roma non ha emesso, come è stato detto impropriamente, undinei confronti della presidente Meloni e dei ministri Nordio e Piantedosi ma una-spiega l'Anm- d'iscrizione che è in sé un atto dovuto perché previsto dall'art.6 comma 1 della legge costituzionale n. 1/89". La disposizione impone al procuratore della Repubblica, ricevuta la denuncia nei confronti di un ministro,di trasmettere,entro 15 giorni, gli atti al Tribunale dei ministri,dandoneai soggetti interessati.