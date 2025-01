Spettacolo.periodicodaily.com - “Spara Bambina”, il debutto di VDV, un singolo che sfida le convenzioni e l’animo umano

Dal 31 gennaio 2025, sulle principali piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica, sarà disponibile “”, ildidi Veronica Del Vecchio, in arte VDV.AltaVibe Music Presenta “” di VDVDal 31 gennaio 2025, sulle principali piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica, sarà disponibile “”, ildidi Veronica Del Vecchio, in arte VDV, che segna l’ingresso nell’universo musicale della giovane artista, con il supporto della neonata etichetta AltaVibe Music.“” di VDV, Un testo che esplora temi universali“” è un brano che non lascia indifferenti, affrontando con audacia e profondità temi complessi come la guerra, l’odio, l’amore e la ricerca della pace. Il testola ragione con il suo inizio provocatorio, dove unaviene invitata are con un fucile sulla spalla, un’immagine forte che risuona come un grido di fronte alla follia del mondo.