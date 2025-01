Ilveggente.it - Sinner ha fatto presto: la scelta lampo sorprende i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

, non c’era tempo da perdere: detto,.Darren Cahill gli vuole troppo bene. Talmente tanto che non avrebbe mai e poi mai messo in ombra la sua corsa al titolo bis in Australia per parlare di sé e dei suoi progetti per il futuro. Lo dimostra ilche, interpellato dalla stampa in merito alla fuga di notizie relativa al suo imminente addio, si sia limitato a dire che quello era il momento di Jannike che non ne avrebbe parlato in quel momento.ha: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itHa glissato il discorso, insomma, sebbene ormai sia chiaro che il coach australiano abbandonerà definitivamente il team del numero 1 al mondo a fine stagione. Non perché intenda cambiare ambiente e giocatore, giammai, ma solo perché ritiene che sia giunto il momento di dire addio al tennis e di godersi un po’ di sano – e meritatissimo, aggiungeremmo – riposo.