Ilfattoquotidiano.it - Shoa, Segre: “Sono molto pessimista. Quando moriremo noi sopravvissuti, ci sarà una riga nei libri di storia e poi neanche quello”

Sul futuro e sulla memoria “purtroppo. Il pessimismo aumenta in un tempo comedi ogginessuno più studia, geografia.nessuno si toglie da quel telefonino per pensare. Allora senza cultura, senza morale e senza pensare a se stessi come un ente eccezionale che è ognuno di noi, non si può che essere pessimisti.tutti ormai saremo morti, noiormai siamo pochissimi, i nostri diretti eredi e i bravi insegnanti ricorderanno per un pò, poi ciunain un libro die poi piùquella”. È un estratto dell’intervista che la senatrice a vita Lilianaha rilasciato a Che Tempo che Fa, sul Nove, alla vigilia della Giornata della memoria.Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articolo: “