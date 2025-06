Donnarumma | Contentissimo per Gattuso CT dell’Italia | VIDEO

Dopo il successo in Senegal, Donnarumma si mostra entusiasta per la nomina di Gattuso come nuovo CT dell’Italia. La sua contentezza traspare nel video, dove il portiere rivela quanto sia motivato e fiducioso nel futuro della Nazionale sotto la guida del suo amico e allenatore. Le parole di Gianluigi ci danno un’anticipazione emozionante di questa nuova avventura: l’Italia sta per scrivere un capitolo importante, e tutto ha inizio ora.

Gianluigi Donnarumma, dopo Seattle Sounders-PSG 0-2, ha parlato della nomina di Gennaro Gattuso a C.T. dell'Italia. Ecco il video. Le parole di Gianluigi Donnarumma, al termine di Seattle Sounders-PSG 0-2 del Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, sul nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso: "Sono contentissimo, l'ho sentito un paio di volte: è molto motivato, speriamo di fare grandi cose insieme". Ecco il video con le dichiarazioni di Donnarumma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donnarumma: “Contentissimo per Gattuso CT dell’Italia” | VIDEO

Un po' d'Italia festeggia a Monaco. "Gigio" Donnarumma alza la coppa dalle grandi orecchie

