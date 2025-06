Giallo e rosso come l' Espérance

a chiamato il club di Tunisi. Giallo e rosso si mescolano nell’aria calda di metà maggio, creando un’atmosfera vibrante e appassionata che coinvolge ogni angolo della città. È il colore della speranza, della passione e dell’unità dei tifosi, pronti a sostenere la loro squadra fino all’ultimo minuto. La passione calcistica qui non si ferma mai, e questa atmosfera contagiosa promette emozioni intense fino all’ultima partita.

A metà maggio il ritmo a Tunisi comincia a rilassarsi. Le temperature si alzano ma non sono ancora insopportabili e ci si inizia ad organizzare per andare al mare. Anche qui la stagione calcistica sfuma nelle ultime partite di campionato e di coppa viste insieme nei caffè e nei bar. Fin dalla mattina del 15, la città si è tinta di giallo e di rosso, puntellata da bandiere, sciarpe e magliette con lo stemma del “ Taraji ” — com’è più comunemente conosciuta l’Espérance Sportive de Tunis. Nel pomeriggio, allo stadio di Rades, a pochi chilometri dal centro, la squadra più titolata del Paese sarebbe stata impegnata nell’ultima partita di campionato contro la seconda in classifica, l’Union Sportive Monastirienne, squadra di Monastir, la città del primo presidente del Paese, Habib Bourguiba. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Giallo e rosso come l'Espérance

