Barella | Competere sempre? Slogan per me! Il calcio come la vita

Barella, proprio come il calcio, vede la vita come una sfida continua. Su DAZN, il centrocampista nerazzurro ha sottolineato come la mentalità di competere sempre e reagire alle difficoltà siano fondamentali, anche nelle situazioni più dure. «Visto che...», ci invita a riflettere: la vera vittoria nasce dalla volontà di non arrendersi mai. Scopri come questa filosofia possa ispirare anche te a superare ogni ostacolo.

Barella su DAZN, dopo aver accennato alla finale di Champions League, ha speso belle parole parole sul concetto di competizione, mentalità e reazione alle avversità. COMPETERE SEMPRE – Nicolò Barella sulla parola competizione: « Uno slogan che condivido al cento per cento ed è un po’ lo specchio della nostra stagione scorsa. Siamo riusciti a competere in tutto, siamo riusciti a vincere, ci ha dato tanto, anche cose non positive. Ma visto che siamo competitivi, siamo qui per reagire ». CONDIZIONE – Poi Barella sul proprio status fisico e mentale: « Fisicamente un po’ di stanchezza c’è, anche mentalmente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella: «Competere sempre? Slogan per me! Il calcio come la vita»

