La Juventus mette in vendita Vlahovic a soli 25 milioni, meno della metà di Ndoye, scatenando un acceso dibattito tra tifosi e analisti. Un’operazione che solleva molte domande sul futuro del bomber e sulla strategia del club. Con uno stipendio di 12 milioni netti, la cessione rappresenta anche una sfida economica e gestionale. Quale sarà il destino di Vlahovic? La risposta potrebbe cambiare il volto della Juventus nei prossimi mesi.

Dusan Vlahovic e la Juventus, siamo ai saluti. i bianconeri anticipano i saldi e Vlahovic lo danno via per 25 milioni. Se pensiamo che per Ndoye il Bologna ne chiede 45, non c’è bisogno di aggiungere altro. Il problema, ovviamente, è l’ingaggio. Grazie a un procuratore che meriterebbe un premio internazionale, Vlahovic ha un ingaggio di 12 milioni netti l’anno. Che però è anche un ostacolo. Nessuno lo vuole, infatti. A meno che non si riduca lo stipendio, diciamo pure a meno che non se lo dimezzi. Oggi Repubblica con Emanuele Gamba scrive che Vlahovic non è più centrale nel progetto Juve, che al Mondiale per Club ha cominciato dalla panchina due partite su due, anche se il suo gol su rigore nel finale è risultato fondamentale nel primo posto nel girone ai Dani del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Svendita Vlahovic, la Juventus lo dà via per 25 milioni (quasi la metà di Ndoye) – Repubblica

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO - La Juventus conferma che non ci saranno scambi per Vlahovic, con un'offerta esclusiva di 15 milioni. Il futuro del centravanti serbo alla Continassa è in bilico, con la sua possibile partenza prevista per l’estate.

Tra Napoli e Juventus potrebbe nascere una clamorosa operazione che porterebbe Osimhen in bianconero e Vlahovic in azzurro Vai su Facebook

Juve, c’è anche Sancho: duello con il Napoli. Milan ancora su Vlahovic; Diretta live calciomercato 20 giugno 2025, Bonny-Inter ci siamo, asse Bologna-Napoli bollente, Juve torna di moda Sancho, Balotelli tra Cremonese e Palermo; RAI - Venerato: Napoli, vertice col Bologna per Ndoye e Beukema, nessun dialogo con la Juve per lo scambio Osimhen-Vlahovic, rinnovo per Meret, possibile prolungamento anche per Politano, ancora aperta la trattativa per Juanlu Sanchez, al momento salt.

SKY - Osimhen-Juventus, la strategia per prenderlo dal Napoli. C'entra Vlahovic - La Juventus non molla Victor Osimhen e sta decidendo come muoversi per formulare un'eventuale offerta al Napoli. Secondo msn.com

Juve, c’è anche Sancho: duello con il Napoli. Milan ancora su Vlahovic - L’esterno del Manchester United torna di moda per la Juve, ma c’è anche il Napoli che nel frattempo tenta la carta Dan Ndoye dal Bologna. Lo riporta msn.com