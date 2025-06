Mattarella in alcune realtà le istituzioni lontane da periferie

Mattarella denuncia un allarme che riguarda da vicino il nostro Paese: nelle periferie, le istituzioni sembrano sempre più lontane, alimentando disuguaglianze e sfiducia. Questi "non luoghi" rischiano di diventare epicentri di emarginazione e illegalità, ostacolando il progresso dei giovani e il futuro delle comunità. È tempo di agire per colmare queste distanze e ridare speranza a chi vive ai margini.

"In alcune realtà del nostro Paese, le periferie urbane sono veicoli di disuguaglianze ed emarginazione, "non luoghi" dove prevale un senso diffuso di abbandono e sfiducia, dove spesso le istituzioni appaiono lontane, con il rischio di acuire le fratture sociali, di vedere crescere l'illegalità, ostacolando così la crescita personale e collettiva delle persone, dissipando il futuro di bambini e giovani che vivono in questi contesti e, con essi, il futuro dell'Italia". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione della prima " Giornata nazionale delle periferie urbane ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net