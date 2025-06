La curiosità Ferrari un’altra annata amara seconda retrocessione di fila

La stagione si chiude tra sorprese e riflessioni per i tifosi neroverdi, mentre il mondo del calcio registra un nuovo capitolo di passione e cambiamenti. La curiosità si accende quando due ex protagonisti del Sassuolo si trovano nuovamente sotto i riflettori, segnando il loro percorso di ritorno o di addio. Chi sale, chi scende: ogni mossa racconta una storia di ambizioni e rinascite, e il futuro è ancora tutto da scrivere.

Chi sale e chi scende. Fine settimana strano per due ex neroverdi che al Sassuolo hanno legato un pezzo importante del loro percorso professionale. Da una parte, il Sassuolo della prossima Serie A ritroverà , nella massima divisione Guido Angelozzi, 70 anni, esperto dirigente che lascia Frosinone e si accasa, mancherebbe solo l’ufficialità , al Cagliari, che con lui vuole riaprire un ciclo. Dall’altra, diversi tifosi neroverdi non potranno non aver registrato, non senza rammarico, come il loro ex capitano Gian Marco Ferrari, che la scorsa estate ricominciò da Salerno, sia precipitato in Serie C dopo la finale playout andata in scena domenica sera all’Arechi che ha condannato i campani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net