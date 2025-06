Barella | Addio Inzaghi? Notizia strana! Chivu mi ha colpito con Carboni

Nicolò Barella riflette sull’addio di Inzaghi, descrivendo la notizia come “strana” dopo quattro anni di collaborazione. Con sincerità e un pizzico di nostalgia, il centrocampista interista condivide il suo pensiero su questo cambio di rotta, sottolineando come l’adattarsi a nuove decisioni faccia parte del calcio. La sua esperienza, già ricca di sfide come al Cagliari, lo aiuta ad affrontare con maturità ogni novità.

Barella ritorna a parlare dell'addio di Simone Inzaghi e dell'avvento del nuovo allenatore Chivu. In questo senso, ha già un aneddoto recente. Così a DAZN. ADDIO INZAGHI – Nicolò Barella risponde alla domanda sull'ex tecnico dell'Inter: « La notizia è stata strana logicamente, perché dopo 4 anni insieme era un'abitudine. Sapere che lui sarebbe andato via ha dato una sensazione strana. Ma io vengo da una società come al Cagliari dove ho vissuto cambi di allenatore, ma anche all'Inter ce ne sono stati. So come funzionano queste cose, ringrazio ancora tutti loro per questi 4 anni per questi anni di crescita ed emozione.