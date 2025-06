Caso Resinovich con Sterpin amore lungo 40 anni | Quando è morta mia moglie Liliana si è sentita più libera Un omicidio premeditato coinvolte più persone

Il caso Resinovich, che ha sconvolto l’Italia e acceso un acceso dibattito sul dolore e la giustizia, si è aperto lunedì 23 giugno con l’incidente probatorio. Dopo 40 anni di passione e sofferenza condivisa con Sterpin Amore, la tragica scomparsa di Liliana Resinovich ha lasciato un vuoto incolmabile, portando alla luce inquietanti sospetti di omicidio premeditato e coinvolgimenti multipli. La verità sta emergendo, ma molte domande restano ancora senza risposta.

Si è svolto lunedì 23 giugno l?incidente probatorio nell?ambito dell?inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata.

Claudio Sterpin, amico di lunga data di Liliana Resinovich, offre una prospettiva diversa sul caso, affermando di non credere che l'amico Visintin sia stato l'autore dell'omicidio.

Cambg: cosa significa l'ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich. Lei non risponderà mai; Resinovich, la verità di Sterpin: «Nell'omicidio coinvolte più persone». 40 anni d'amore con Lilly: «Ci siamo sposati entrambi ma non ci siamo mai persi di vista»; Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: Facevamo l'amore tenendoci per mano e guardandoci negli occhi.

Incidente probatorio durato oltre 5 ore davanti alla Gip Flavia Mangiante per l'86enne, nell'ambito delle indagini sulla morte della donna

"Tutti quel giorno l'hanno cercata tranne uno", ha dichiarato prima di entrare in aula l'86enne.