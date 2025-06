Proiezioni Brenta connection

Dopo un successo travolgente in Veneto, Brenta Connection di Cristian Tomassini approda per la prima volta nella provincia di Treviso, portando un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente. Non perdete l’occasione di vivere questa serata speciale mercoledì 2 luglio alle ore 21.00 al Multisala Cinema Teatro Manzoni di Paese, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e cultura locale. Vi aspettiamo numerosi!

Dopo aver attraversato il Veneto con oltre 30 proiezioni partecipatissime, Brenta Connection,del Regista Cristian Tomassini, fa tappa per la prima volta in provincia di Treviso. L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio alle ore 21.00, presso il Multisala Cinema Teatro Manzoni di Paese (via. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Proiezioni "Brenta connection"

In questa notizia si parla di: proiezioni - brenta - connection - manzoni

Al Cinema Fiume la proiezione del film tutto veneto "Brenta connection" - Mercoledì 21 maggio al Cinema Fiume di Verona verrà proiettato il film "Brenta Connection", tutto Veneto.

Proiezioni Brenta connection.