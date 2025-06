maceratese confermato ciattaglia la punta iori firma per il tolentino

Denny Ciattaglia, talento emergente del calcio marchigiano, rinnova con la Maceratese conquistando ancora di più il cuore dei tifosi. Nato nel 2006 e proveniente da Cingoli, il giovane punta biancorossa si prepara a sfidare la Serie D con entusiasmo e maturità. La sua conferma rappresenta un passo importante per il club, che guarda con fiducia al futuro. Si separano invece le...

Denny Ciattaglia, classe 2006 originario di Cingoli, continuerà a indossare la maglia della Maceratese. Il giocatore è stato confermato dopo avere conquistato la fiducia di staff tecnico e tifosi, si tratta di un profilo giovane ma già maturo, pronto adesso a misurarsi con il palcoscenico della Serie D. "Sono felicissimo – ha detto il giovane biancorosso – di proseguire il cammino in una piazza importante come Macerata". Si separano invece le strade tra la Maceratese e il centrocampista Francis Gomez, arrivato a metà stagione dalla Recanatese. La società biaqncorossa lo ringrazia per il contributo offerto alla squadra e ricorda il rigore trasformato nella serie vincente ad Ancona che ha regalato la Serie D ai biancorossi.