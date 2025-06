Aurora Maniscalco morta a 24 anni l' hostess è precipitata dal terzo piano di un hotel a Vienna Con lei c' era il fidanzato la famiglia | Non si è suicidata

Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di soli 24 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La sua morte, avvenuta dopo un grave incidente all’interno di un hotel, ha lasciato senza parole amici e familiari, che negano l’ipotesi del suicidio. In questo momento di dolore, è fondamentale fare luce su questa vicenda e ricordare Aurora per la sua vivacità e il suo sorriso contagioso.

È morta Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni che da tre anni viveva a Vienna. La ragazza era ricoverata in gravi condizioni all?ospedale generale della capitale.

Vienna, hostess palermitana Aurora Maniscalco morta a 24 anni dopo essere caduta da un balcone, la cugina: "Non è stato un incidente" - La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, sconvolge l'intera comunità .

