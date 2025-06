Rao il gioiellino biancazzurro conteso tra serie A e Cesena

del suo allenatore ai compagni di squadra, tutti entusiasti delle sue qualità e del suo potenziale. Rao rappresenta il gioiellino biancazzurro, un talento che potrebbe segnare il futuro del calcio italiano, e la sua decisione potrebbe fare la differenza tra un trasferimento di prestigio e la triste prospettiva di vederlo partire a parametro zero. La sua scelta potrebbe riscrivere il destino di molte carriere, lasciando il Cesena in attesa di un colpo di scena.

Emanuele Rao non ha certo disputato una stagione esaltante, però la prospettiva di perderlo a titolo gratuito lascia un senso di amarezza e frustrazione che nel corso degli anni hanno provato i tifosi di tante società. L’attaccante esterno nato a Rovereto nel 2006 è nel mirino di diversi club di serie A, ma alla fine potrebbe spuntarla il Cesena. Del resto, in Romagna la punta trentina ha diversi estimatori che lo conoscono piuttosto bene, dal direttore generale Di Taranto al direttore sportivo Fusco, quest’ultimo appena passato in bianconero dopo aver condotto il mercato della Spal nella stagione 2023-24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rao, il gioiellino biancazzurro conteso tra serie A e Cesena

In questa notizia si parla di: serie - cesena - gioiellino - biancazzurro

Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, Cesena ai playoff - La lotta per la salvezza in Serie B ha emesso i suoi verdetti: Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, raggiungendo il già retrocesso Cosenza.

Rao, il gioiellino biancazzurro conteso tra serie A e Cesena.

Cinque squadre di Serie A sul gioiellino Berti del Cesena: la più interessata è la Fiorentina - Già accostato in passato anche al Milan, il giovane centrocampista Tommaso Berti (classe 2004) del Cesena è al centro di numerose sirene di calciomercato. Secondo tuttomercatoweb.com

Cesena, sirene dalla Serie B per Shpendi: tre club puntano il giovane albanese - Non c'è solamente la Juventus sulle tracce del gioiellino del Cesena Stiven Shpendi ... Lo riporta tuttomercatoweb.com