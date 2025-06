Linkin Park oggi a Milano il concerto all’Ippodromo si fa | scaletta e info utili per i 78mila fan in arrivo

Milano si prepara ad accogliere i 78mila fan dei Linkin Park, pronti a vivere un'esperienza musicale indimenticabile all'Ippodromo La Maura. Dopo l'incertezza causata dall'annullamento a Berna, il concerto italiano de "From Zero Tour 2025" è confermato e si terrà questa sera alle 20:45. Ecco tutto quello che devi sapere sulla scaletta e le info utili per non perdere neanche un minuto di questa notte speciale.

Milano – Il giorno del concerto è arrivato e i fan dei Linkin Park possono tirare un sospiro di sollievo: questa sera, inizio previsto alle 20-45, la alternative-rock band nordamericana si esibirĂ all’Ippodromo La Maura di Milano. La data era fissata da tempo sul calendario ma l’annullamento del live a Berna dello scorso venerdì aveva fatto temere la medesima sorte per l’unica tappa italiana de l From Zero Tour 2025. Nessun rinvio, invece. Ad oggi, infatti, l’entourage dei Linkin Park non ha comunicato variazioni al calendario e, a meno di improbabili sorprese dell’ultima ora, i 78.000 spettatori che hanno comprato il biglietto per il secondo sold-out stagionale degli I-Days potranno godersi lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Linkin Park oggi a Milano, il concerto all’Ippodromo si fa: scaletta e info utili per i 78mila fan in arrivo

